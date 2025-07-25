Galatasaray duyurdu: Beşiktaş'tan geldi

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Galatasaray duyurdu: Beşiktaş'tan geldi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, geçmişte de kulüpte görev yapan deneyimli isim Cihan Çintay ile yardımcı antrenörlük için anlaşma sağladı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevine Cihan Çintay getirildi.

2002-2013 yılları arasında Karşıyaka’da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra Türkiye Milli Takımı, Türkiye U23, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Beşiktaş ekiplerinde görev alan Cintay son olarak Keçiörengücü'nde başantrenörlük yaptı.

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GALATASARAY'DA UZUN SÜRE GÖREV YAPMIŞTI

2012-2015 yıllarında Galatasaray HDI Sigorta’da istatistik antrenörü olarak çalışan Çintay, 2015-2023 döneminde ise yardımcı antrenör olarak kulüpte hizmet vermişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Cihan Çintay’a Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verdi.

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