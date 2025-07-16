Galatasaray Ederson için serveti gözden çıkardı!

Victor Osimhen transferine odaklanan Galatasaray'da diğer bölgeler için de çalışmalar devam ediyor. Galatasaray, Osimhen ile birlikte 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sonrası kalesine de önemli bir takviye gerçekleştirmek istiyor.

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GALATASARAY'DAN EDERSON'A DEV MAAŞ!

Cimbom, Manchester City forması giyen Ederson'un resmi olarak şartlarını sordu. Brezilyalı eldiven, maaş beklentisi karşılanırsa, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın, tecrübeli kaleciye senelik 6.5 milyon euro vermeyi kabul ettiği ama bonservisi konusunda kesinlikle 10 milyon euronun üzerine çıkmak istemediği öğrenildi.

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