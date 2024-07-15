Galatasaray efsane yıldızıyla yeniden anlaştı

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Galatasaray efsane yıldızıyla yeniden anlaştı

2010 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Göksenin Köksal ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2010 yılından bu yana Galatasaray forması giyen, sadece 2014-15 sezonunda Darüşşafaka'ya giderek ayrılık yaşayan Göksenin Köksal, efsanesi olduğu Sarı-Kırmızlı kulüpte yoluna devam ediyor.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray, 33 yaşındaki tecrübeli basketbolcuyla yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Göksenin ile imzalanan sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu vurgulandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sarı kırmızı ile geçen yıllar, Galatasaray’ın kaptanı Göksenin Köksal! Kaptan ile 1+1 yıl daha yola devam!"

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