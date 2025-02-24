Galatasaray efsanesi Taffarel’den derbi yorumu: Yıldız oyuncuya övgüler yağdırdı

Süper Lig’in 25. Haftasının kapanış gününde Galatasaray Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Merakla beklenen derbi mücadelesinde kritik rol oynuyor. Sarı kırmızılılar kazanması durumunda Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9’a yükselterek büyük avantaj yakalayacak. Sarı lacivertliler ise rakibi ile arasındaki puan farkını azaltmak için derbiyi kazanmak istiyor.

Sabah’a konuşan sarı kırmızılıların efsane oyuncularından ve eski kaleci antrenörü Taffarel’den derbi ile ilgili yorum geldi. Kariyerine Liverpool’da kaleci antrenörü olarak devam eden Brezilyalı eski futbolcu kritik maçla ilgili şunları söyledi:

"Galatasaray ve Fenerbahçe güçlü futbolculara sahip ama unutulmamalı ki takım iyi çalışmadığında tek bir oyuncu fark yaratamaz. Elbette bazı oyuncular önemli hamleler yapabilir ama sonuca takım olarak ulaşılmalıdır. Galatasaray şu anda daha nitelikli bir kadroya sahip ve daha tutarlı bir şekilde oynuyor. Bu yüzden daha fazla puan topluyorlar. Ama en önemli şey takım oyunu oynamak."

Teknik direktörler için de görüşlerini belirten Taffarel, "Bu maç, şampiyonluk için iddialı olan iki takımın gücünü ölçen bir sınav olacak. Zor mücadeleleri seviyorum. Jose Mourinho, futbol dünyasında kendini kanıtlamış dev bir teknik direktör. Çalıştığı her kulüpte büyük başarılar elde etti. Okan Buruk, genç bir teknik direktör olarak çok başarılı işler çıkarıyor. Hem bu sezon hem de geçmişteki performansı dikkat çekici. Okan, sakin ve rahat bir yapıya sahip. Harika bir karakteri var. F.Bahçe'nin zaten 6 puan ilerisinde. Güçlü ve avantajlı olan o. Sakin kalmalı ve bunu sahaya yansıtmalı. Okan'la birlikte oynarken de onu hep beğenirdim. Sahada her zaman takımını ön planda tutar, kendisini değil. Bu, onun başarısının temel sebeplerinden. Kendini teknik direktör olarak da kanıtladı. Umarım G.Saray başarılarını sürdürür ve takımı büyük zaferlere taşır” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’IN YILDIZINA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Taffarel ayrıca Galatasaray’da birlikte çalıştığı Muslera’ya övgüler yağdırdı. Taffarel Uruguaylı kaleci ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Muslera 37-38 yaşına geldi. Fiziksel olarak zaman zaman zorlanması oldukça normal. Ben 37 yaşımdayken kendimi iyi hissetmediğim için futbolu bırakmıştım. Muslera da belki benzer şekilde düşünüyor olabilir. Ancak ona çok şey borçluyuz. Her zaman profesyonelce çalıştı ve Türkiye'deki futbol için önemli bir figür oldu. Yapmış olduğu katkılar takdir edilmeli. Bu yüzden ona yönelik eleştiriler haksız."