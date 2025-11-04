Galatasaray, Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor ile puanları paylaştı. Oyunuyla tepki çeken sarı-kırmızılı futbolculara bir eleştiri de Hasan Şaş'tan geldi.

SporON YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, futbolculara sert sözlerle yüklendi.

İşte Şaş'ın sözlerinden öne çıkanlar;

“ÖZEL UÇAKLARLA NEREYE GİTTİKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM”

"Ben Galatasaraylı oyuncuları bir hafta çok güzel rehavet altında gördüm ve hangi oyuncuların, buradan iyi baksınlar bana, nereye tatile gittiklerine kadar çok net biliyorum. Özel uçaklarla nereye gittiklerini çok iyi biliyorum. Eğer konsantre olmazsanız, eğer o haftayı ciddiye almazsanız, işinizi ciddiye almazsanız, ne kadar yetenekli olursanız olun, rehavete kapıldığınız zaman o işi çevirme şansınız yok. Bu da maçta size ders olsun."

Galatasaray efsanesinden futbolculara şok suçlama! "Burdan bana iyi baksınlar..." - Resim : 2

"44 SAATLİĞİNE TATİLE GİDENLER VAR"

"Özel uçaklarla 44 saatliğine gidenler var ya. 44 saatliğine özel uçaklarla Avrupa'nın birçok kentine giden var. Onun için kendinize bir gelin. Böyle rehavetle maç kazanamazsınız."

