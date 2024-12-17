Galatasaray efsanesinin oğlu kariyerinde 134 gole ulaştı

Milli takım, Galatasaray ve Kocaelispor formalarını giyen, Rambo Yusuf lakaplı bir dönemin efsane ismi Yusuf Altıntaş’ın oğlu Batuhan, bu sezon 2.Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor’da oynuyor.

Özgür Kocaeli’nde yer alan habere göre 1996 İzmit Köseköy doğumlu olan yetenekli ismin ilk lisansı 14 yaşında Kocaeli Güneşspor’da çıkmıştı. Bursaspor alt yapısına transfer yapan ve burada kendini gösterip 2012 yılında profesyonel olan yetenekli isim birçok takımda görev yaptı.

KARİYERİNDE 134 GOLE ULAŞTI

Sezon başı doğup büyüdüğü kentine, yuvasına dönüş yapan Batuhan Altıntaş Belediye Derincespor’un ligde kalması için çaba gösteriyor. 28 yaşındaki futbolcu hafta sonu Giresunspor deplasmanında takımı 2-1 yenikken sahneye çıkarak skoru 2-2’ye getiren golü attı. Maç bu sonuçla biterken yetenekli santrafor ekibinin bir puan almasında önemli rol oynadı. Batuhan Altıntaş aynı zamanda kariyerindeki 134’ncü golüne ulaşmış oldu. Batuhan Altıntaş’ın Süper Lig’de 86 maçta 18, Türkiye Kupası’nda ise 27 maçta 13 golü bulunuyor.