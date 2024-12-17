Galatasaray efsanesinin oğlu kariyerinde 134 gole ulaştı

Kaynak: Özgür Kocaeli
Galatasaray efsanesinin oğlu kariyerinde 134 gole ulaştı

Galatasaray’da bir dönem oynadığı futbolla kulübün efsaneleri arasında yer alan “Rambo Yusuf” lakaplı Yusuf Altıntaş’ın oğlu Batuhan Altıntaş, futbolculuk kariyerine tam gaz devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncu kariyerinde 134 gole ulaştı.

Milli takım, Galatasaray ve Kocaelispor formalarını giyen, Rambo Yusuf lakaplı bir dönemin efsane ismi Yusuf Altıntaş’ın oğlu Batuhan, bu sezon 2.Lig’de mücadele eden Belediye Derincespor’da oynuyor.

Özgür Kocaeli’nde yer alan habere göre 1996 İzmit Köseköy doğumlu olan yetenekli ismin ilk lisansı 14 yaşında Kocaeli Güneşspor’da çıkmıştı. Bursaspor alt yapısına transfer yapan ve burada kendini gösterip 2012 yılında profesyonel olan yetenekli isim birçok takımda görev yaptı.

ekran-goruntusu-2024-12-17-144452.png

KARİYERİNDE 134 GOLE ULAŞTI

Sezon başı doğup büyüdüğü kentine, yuvasına dönüş yapan Batuhan Altıntaş Belediye Derincespor’un ligde kalması için çaba gösteriyor. 28 yaşındaki futbolcu hafta sonu Giresunspor deplasmanında takımı 2-1 yenikken sahneye çıkarak skoru 2-2’ye getiren golü attı. Maç bu sonuçla biterken yetenekli santrafor ekibinin bir puan almasında önemli rol oynadı. Batuhan Altıntaş aynı zamanda kariyerindeki 134’ncü golüne ulaşmış oldu. Batuhan Altıntaş’ın Süper Lig’de 86 maçta 18, Türkiye Kupası’nda ise 27 maçta 13 golü bulunuyor.

ekran-goruntusu-2024-12-17-144507.png

Son Haberler
En düşük maaşı duyan işçiler halaya koştu! Belediye Başkanı da eşlik etti
En düşük maaşı duyan işçiler halaya koştu! Belediye Başkanı da eşlik etti
20. Yıl Küresel Yarı İletken Görünüm Raporu yayınlandı
20. Yıl Küresel Yarı İletken Görünüm Raporu yayınlandı
BTP lideri Hüseyin Baş'tan Mersin'de iktidara İsrail tepkisi
BTP lideri Hüseyin Baş'tan Mersin'de iktidara İsrail tepkisi
Galatasaray, Kayserispor maçı mesaisine başladı
Galatasaray, Kayserispor maçı mesaisine başladı
Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşın içini ısıtacak hareket
Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşın içini ısıtacak hareket