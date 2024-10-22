Galatasaray, Elfsborg maçında rotasyon yapacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacakları Elfsborg maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Buruk, rakiplerinin geçiş hücumlarında etkili olduğunu belirterek topu rakibe bıraktıklarına dikkat çekti.

Buruk, sakatlığı bulunan Jakobs’un yerine sol bekte kimin forma giyeceğine bugün karar vereceklerini söyledi. Buruk, kadro tercihlerini antrenmanda deneyeceklerini vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk sözlerine şöyle devam etti:

“Kendi sahamızda oynadığımız ve favorisi olduğumuz bir Avrupa maçı. Çok iyi bir kadroyla maça çıkma potansiyelimiz var, bunların hepsi motivasyon. Son maçı kazandığımız için ligdeki durumumuz gidişatımız her şey bizim lehimize. Avrupa'da da çıkıp oynayacağız. Geçiş hücumunu etkili yapan bir takım, bu şekilde skor bulmaya çalışacaklar. En büyük avantajımız kendi sahamızda oynuyoruz. Galatasaray benim döneminde oynadığı iç saha maçlarından belki 1-2 tane sayarız iyi motive olmadığı.

Geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz. Elfsborg'a karşı kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Bizim bir oyunumuz var, bu oyunun dışında bir şey oynamıyoruz.”

İLK 11 TERCİHİ

"Aslında yedek, ilk 11 oyuncusu gibi bir şey futbolda yok. En iyi olan hep sahada olacak. Galatasaray takımını galibiyete taşıyacak futbolcular hep yarışacak. Bazen kulübede çok önemli isimlerini oluyor ama oyuna sokamıyorsunuz. Bütün oyuncularımızı hazır tutacağız. Bazen doğal olarak rotasyon oluyor; sakatlıklar, cezalar. Geçen ay 7 maç oynadık. 5. maçta değişiklik yapıp daha az oynayanları oynatmıştık. Bu ayki programımız daha rahat. Aralıklarda dinlenebileceğiz. Yine değişiklikler yapacağız ama ilk başta en önemli şey kazanmamız gerek."