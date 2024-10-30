Galatasaray elinde tutamayacak! Yunus Akgün'ü izlemeye gelip bakın kime hayran kaldılar

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Galatasaray elinde tutamayacak! Yunus Akgün'ü izlemeye gelip bakın kime hayran kaldılar

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla yendiği maçta Avrupa'dan gözlemci akını gerçekleşti. Radarına Yunus Akgün'ü alan gözlemciler, derbide parlayan sarı-kırmızılıların başka bir oyuncusuna adeta hayran kaldı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2 golle geçtiği derbiyi İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz ve Hollanda'dan çok sayıda kulübün gözlemcisi takip etti.

Gözlemcilerin birçoğunun hedefinde Yunus Akgün vardı.

Fanatik'te yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcu kendisini izlemeye gelen gözlemcileri etkilemeyi başarırken Galatasaray'dan bir isim ise performansıyla tüm ilgiyi üzerine çekti.

Gözlemciler derbide Gabriel Sara'nın performansına adeta hayran kaldı.

2 asist yapan futbolcu Avrupa ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde asist yapma başarısı gösteren Sara, yükselen performansıyla 18 milyon euroluk bedelle geldiği Galatasaray'dan çok daha yüksek bonservisle ayrılabilir.

Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta forma giydi.

25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 6 asistlik performansa imza attı.

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