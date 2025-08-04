Galatasaray elinden kaçırdı! İmzayı atıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray elinden kaçırdı! İmzayı atıyor

Galatasaray'ın da gündeminde olan Fransız yıldız Enzo Millot, Suudi Arabistan ekibiyle anlaştı.

Bundesliga ekibi Stuttgart'ın Fransız yıldızı Enzo Millot'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'ın da listesinde olan ancak Atletico Madrid'le anlaşan 23 yaşındaki 10 numaranın İspanya'ya transferinin son anda iptal olduğu öğrenildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Millot, Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, hem Stuttgart'la hem oyuncuyla anlaşma sağlayarak transferi bitirdi.

Alman basınında çıkan haberlere göre Stuttgart, Enzo Millot transferinden en az 28 milyon euro gelir elde edecek.

Fransız orta saha, 2021 senesinde 1 milyon 750 bin euro karşılığında Monaco’dan transfer edilmişti.

Geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 43 maça çıkan Millot 12 gol, 8 asist üretmişti.

Son Haberler
Elazığ-Diyarbakır yolunda korkunç kaza
Elazığ-Diyarbakır yolunda korkunç kaza
Galatasaray'da flaş ayrılık! Duyanlar kulaklarına inamamadı: 1. Lig ekibine imza attı
Galatasaray'da flaş ayrılık! Duyanlar kulaklarına inamamadı: 1. Lig ekibine imza attı
Anne sütü gelecek nesilleri kurtarıyor! İşin uzmanları anlattı
Anne sütü gelecek nesilleri kurtarıyor! İşin uzmanları anlattı
Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!
Kuzeni tarafından vurularak öldürüldü!
Sahte diploma skandalı kan dondurdu! Ölülerin kayıtları silinmiş
Sahte diploma skandalı kan dondurdu! Ölülerin kayıtları silinmiş