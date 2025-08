Galatasaray elinden kaçırdı! İmzayı atıyor

Bundesliga ekibi Stuttgart'ın Fransız yıldızı Enzo Millot'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'ın da listesinde olan ancak Atletico Madrid'le anlaşan 23 yaşındaki 10 numaranın İspanya'ya transferinin son anda iptal olduğu öğrenildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Millot, Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, hem Stuttgart'la hem oyuncuyla anlaşma sağlayarak transferi bitirdi.

???????????? EXCLUSIVE: Al Ahli agree deal to sign Enzo Millot from Stuttgart, here we go!



Surprise move to hijack Atlético Madrid deal, despite Spurs links Millot will play for Al Ahli.



Verbal agreement done on player/club side. Board and coach Jaissle with huge effort on this one. pic.twitter.com/JvMP6xJjPT