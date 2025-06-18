Galatasaray, Endrick'i transfer gündemine aldı

Galatasaray transferde Leroy Sane'nin ardından önemli bir ismi gündemine aldı. Real Madrid'in 18 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Endrick için sarı kırmızılılar bir görüşme yaptı.

"GALATASARAY KİRALIK OLARAK İSTİYOR"

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Endrick konusunda açıklamalar yaptı. Uzundurukan "Galatasaray, Real Madrid'den Endrick için temaslara başladı. Kiralık olarak kadroya katmak gibi bir düşünce var. Real Madrid oyuncunun sürekli olarak forma giymesi ve Şampiyonlar Ligi'nde olmasından dolayı sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun oyuncu için kararını vereceği öğrenildi.