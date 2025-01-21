Galatasaray Eren Elmalı transferinden çekildi

Galatasaray devre arasında Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak için girişimde bulundu. Sarı kırmızılılar, taksitli ödemek şartıyla milli futbolcuyu transfer etmek istedi.

TRT Spor’da yer alan habere göre, Trabzonspor ve Galatasaray, Eren Elmalı transferi için ödeme konusunda anlaşmaya varamadı. 24 yaşındaki oyuncu bordo mavililerde kalacak.

Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş’in Eren Elmalı’nın takımda kalmasını istediği belirtiliyordu.

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 21 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki sol bekin bordo-mavililer ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu, 20222 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.