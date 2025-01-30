Galatasaray Eren Elmalı’dan vazgeçmiyor:

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Eren Elmalı’dan vazgeçmiyor:

Galatasaray, Trabzonspor’un sol beki Eren Elmalı’dan vazgeçmiyor. Sarı kırmızılılar, transfer görüşmelerine yeniden başlamak istediklerini ifade etti.

Galatasaray ara transferde bir süre önce gündemine Eren Elmalı’yı aldı. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor ile yaptığı görüşmelere bonservis konusunda anlaşmaya varsa da sonradan çıkan pürüzler nedeniyle transfer görüşmeleri son buldu. İki kulüp, 5 milyon euro bonserviste anlaşırken ödeme planında çıkan anlaşmazlık transferin iptal olmasına neden oldu.

Gelen son haberlere göre sarı kırmızılılar, milli oyuncudan vazgeçmedi. Galatasaray yönetimi, Trabzonspor’a gönderdiği mesajda transfer için yeniden görüşmek istediğini aktardı. İki kulübün görüşmelere yeniden başlayıp başlamayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor.

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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