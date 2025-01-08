Galatasaray Eren Elmalı'yı kadrosuna katıyor. Transferin detayları ortaya çıktı

Galatasaray, ara transferde flaş bir hamleye imza atıyor. Sarı kırmızılılar Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sabah’ta yer alan habere göre Eren Elmalı transfer için iki kulüp anlaşmaya vardı. Ortaya çıkan detaylara göre, sarı kırmızılılar takas teklifi yaparken Trabzonspor ise 5 milyon euro bonservis istedi.

Ancak sarı kırmızılıların 3,6 milyon eruo bonservisin yanı sıra takasta önerilen Yusuf Demir’in takasta kullanılmasına bordo mavililer onay verdi. Yapılan son pazarlıklar sonucunda iki kulüp 3 milyon euro bonservisin yanı sıra 500 bin euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verilmesi konusunda 2 kulüp anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılıların Eren Elmalı ile resmi sözleşmesi ara transfer döneminin resmen başlayacağı 13 Ocak’ta atması bekleniyor.