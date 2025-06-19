Galatasaray eski Fenerbahçeliyi kadrosuna tuttu

Galatasaray Çağdaş Faktoring 2025/26 sezonunun kadro hazırlıkları kapsamında WNBA’in başarılı pivotlarından 190 cm boyundaki Elizabeth Williams ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Elizabeth Williams’a Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyoruz" denildi.

ELİZABETH WİLLİAMS KİMDİR?

23 Haziran 1993 yılında İngiltere’nin Colchester şehrinde dünyaya geldi. Nijerya asıllı Amerikalı oyuncu İngiltere’den Amerika’ya göç ettikten sonra lise eğitimini Amerika’da tamamladı. 2011/12 sezonunda Duke University’ye kayıt olan Elizabeth Williams okul takımı ile NCAA’de 4 sezon boyunca istikrarlı bir şekilde forma giydi. Her sezon yakaladığı benzer istatistiklerine son sezonunda gösterdiği 32 maç, 14.5 sayı, 9.0 ribaunt, 2.5 asist, 1.5 top çalma, 3.0 blok istatistiklerini ekledi.

Mezun olur olmaz 2015 yazında WNBA takımlarından Connecticut Sun tarafından 1’inci tur 4’üncü sıradan seçildi. 21 WNBA karşılaşmasında oynadıktan sonra, sezonun devamı için KBSL takımlarımızdan İstanbul Üniversitesi ile anlaşarak ülkemize transfer oldu. İstikrarlı performanslarına burada da devam etti ve sezon sonunda bir başka WNBA takımı Atlanta Dream’e transfer oldu. 6 WNBA sezonu boyunca forma giyerek efsaneleşeceği Atlanta’daki ilk sezonunda WNBA’in en çok gelişim kaydeden oyuncusu olurken 2017 yılında All-Star takımına seçildi.

Yaz aylarında oynanan WNBA sezonu haricinde Avrupa ve Çin takımlarında da kariyerini sürdürdü. Rusya ve Çin macerasının ardından 2018/19 sezonunda BOTAŞ Spor ile yeniden Türkiye’nin yolunu tuttu ve 31 KBSL, 7 EuroCup Women maçında forma giyerken takımı ile Türkiye Kupası’nda final oynama başarısı gösterdi.

BOTAŞ’ta gösterdiği etkili performans ile dikkat çeken Elizabeth 2019/20 sezonunda Fenerbahçe Öznur Kablo ile anlaştı. 19 lig, 15 kez de EuroLeague Women’da forma giydi. Sezonu Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonluğu yaşarak tamamladıktan sonra Atlanta Dream’e geri döndü. 2020/21 sezonunda bir kez daha BOTAŞ Spor ile imzaladı. Sezonu yine etkili bir performans ile noktalamasının ardından 2021/22 sezonunda bir kez daha Fenerbahçe’ye geri döndü. Fenerbahçe’deki ikinci sezonunda 22 KBSL, 18 EuroLeague Women karşılaşmasında forma giydi. ELW’da 12.2 sayı,(9.2rpg), 2.6 ribaunt, 1.8 top çalma, 2.3 blok ortalamaları ile oynadı.

2022’de 6 yıl süren Atlanta Dream macerasının ardından Washington Mystics ile WNBA kariyerine devam etti ve 32 maçta forma giydi. Sezon başında Lübnan takımlarından Sporting Club Beirut ile anlaşsa da 2023 Ocak ayında yeniden ülkemize dönerek ÇBK Mersin forması giymeye başladı. 14 KBSL, 11 ELW karşılaşmasında sahada yer aldı.

2023 yazında Chicago Sky ile WNBA kariyerine devam eden Elizabeth Williams 42 maçta 9.5 sayı, 6.0 ribaunt, 2.5 asist, 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı. 2023/24 sezonunda yeniden ÇBK Mersin forması ile mücadele etti ve takımı ile birlikte EuroLeague Women’de Final Four oynama başarısı gösterdi.