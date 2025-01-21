Galatasaray eski sporcusu Kartalkaya yangın faciasında hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Galatasaray eski sporcusu Kartalkaya yangın faciasında hayatını kaybetti

Galatasaray Kürek Şubesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini açıkladı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında bir facia yaşanırken Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Galatasaray Kürek Şubesi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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