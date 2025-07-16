Galatasaray eski yıldızını böyle ikna edecek! Operasyon Münih

Bayern Münih’in gözden çıkardığı Sacha Boey için Galatasaray yeniden devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, eski yıldızını yüksek maaşla ikna etmeye hazırlanıyor.

GALATASARAY BOEY İÇİN YENİDEN MASADA

Sağ beklerinden yeterli verim alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu bölgeye transfer talebinde bulundu. Yönetim ise sürpriz bir hamleyle eski oyuncusu Sacha Boey'i gündeme aldı.

Akşam Gazetesi’nin haberine göre; Galatasaray, 2024 Ocak ayında Bayern Münih’e transfer olan Fransız sağ beki yeniden kadrosuna katmak istiyor.

BAYERN MÜNİH TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Alman devi Bayern Münih’in Boey’i yeni sezonda kadroda düşünmediği, bu nedenle transfere yeşil ışık yaktığı iddia edildi. Galatasaray yönetimi, Boey’i yüksek maaş teklif ederek ikna etmeyi planlıyor.

Piyasa değeri yaklaşık 18 milyon Euro olan 24 yaşındaki futbolcunun yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi için şartlar zorlanacak.

BOEY'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

2021-2024 yılları arasında Galatasaray’da 83 maça çıkan Sacha Boey, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Ocak 2024’te transfer olduğu Bayern Münih’te ise toplam 17 karşılaşmaya çıktı, ayrıca FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda da 4 kez forma giydi.