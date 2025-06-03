Galatasaray eski yıldızını getiriyor! Fatih Terim'in mirasıydı

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Galatasaray eski yıldızını getiriyor! Fatih Terim'in mirasıydı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper pozisyonu için de gündeme çok sürpriz bir isim alındı. Sarı-kırmızılılar, daha önce altyapısından A Takım kadrosuna çıkardığı ve kısa süre içerisinde Avrupa'ya transfer olan milli oyuncusu için harekete geçti. İşte detaylar...

Gelecek sezon Galatasaray’da savunma tandeminin değişmesi beklenmiyor. Okan Buruk ve teknik heyet, Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez ikilisinden vazgeçmeyi düşünmüyor.

Fakat Şampiyonlar Ligi’nde de başarı hedefleyen Aslan, kadro derinliğini artırmanın çalışmalarını yürütüyor. Cimbom'da bu doğrultuda hedefteki isim belli oldu.

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GALATASARAY OZAN KABAK'I İSTİYOR

Galatasaray'ın savunma hattında yapmak istediği takviye transferi Ozan Kabak. Kulübün altyapısında yetişen ve 11 milyon euro bedelle Stuttgart’a giden yıldız oyuncu için devreye girilecek.

Stuttgart sonrası sırasıyla Schalke, Liverpool ve Norwich’te görev alan milli futbolcu, şu anda Hoffenheim’da.1 sene daha kontratı bulunan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz dönemde çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Fakat Ozan’ın, sezon başında formasına kavuşması bekleniyor.

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