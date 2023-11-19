Galatasaray evinde 3-0 geçti

Efeler Ligi'nin 8. haftasında TÜRŞAD ile karşılaşan Galatasaray rakibine set vermedi.

KAYNAK: AA
Galatasaray evinde 3-0 geçti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet)

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Kaan Bülbül, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Lecat, Selim Demir, Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer)

Setler: 25-12, 25-22, 25-19

Süre: 77 dakika (20, 30, 27)

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Tekirdağ'da 618 litre bandrolsüz içki ele geçirildi Gündem
Tekirdağ'da 618 litre bandrolsüz içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 500 sentetik hap ele geçirildi Gündem
Tekirdağ'da 500 sentetik hap ele geçirildi
Al gülüm ver gülüm deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Al gülüm ver gülüm deyiminin anlamı nedir?
Hatay'da ev yangını Gündem
Hatay'da ev yangını
Suriye'den toz bulutu geldi. Göz gözü görmedi Gündem
Suriye'den toz bulutu geldi. Göz gözü görmedi
Lale Orta'nın hakem İbrahim Hakan Ceylan'la yasak aşk yaşadığı iddiasında yeni gelişme Spor
Lale Orta'nın hakem İbrahim Hakan Ceylan'la yasak aşk yaşadığı iddiasında yeni gelişme