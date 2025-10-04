Galatasaray evinde 3 yıl sonra eksik kaldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Beşiktaş, 12. dakikada Tammy Abraham'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray, 34. dakikada 10 kişi kaldı. Vaclav Cerny'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Rafa Silva, kaleye giderken Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Sanchez'i direkt kırmızı kart gösterek oyundan attı.

En son 24 Ekim 2022'de 2-2 biten Alanyaspor karşılaşmasında Sacha Boey ile Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart görmüştü.

Dönemin yöneticisi Erden Timur, bu karşılaşmanın ardından “Bu iş böyle giderse biz devam ettirmeyiz. Bu ligi bitirtmeyiz. Böyle gidebilmesi mümkün değil. Basiretsiz bir yapı. Böyle lig yönetilmez. Getirin yabancı hakemleri yönetsinler” demişti.

O zamandan bu yana Galatasaray takımı Süper Lig maçlarından Seyrantepe'de hiç kırmızı kart görmemişti.

