Galatasaray evinde Samsun'u devirdi! Galatasaray 3-2 Samsunspor

Trendyol Süper Lig’de heyecan Galatasaray evinde Samsunspor'u konuk etti. Bol gollü geçen maçta Galatasaray, Osimhen (2) ve Batshuayi'nin golleriyle Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.



Rams Park’ta oynanacak karşılaşma 10 Kasım Pazar günü saat 16:00’da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın henüz başında attığı kafa golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Ve maçta ilk yarı sona erdi. Maçın ikinci yarısında Samsunspor penaltı kazandı. 50. dakikada topun başına gelen Ntcham, topu ağlara gönderdi. Samsunspor beraberliği yakaladı.

Penaltı golünden 5 dakika sonra Victor Osimhen tekrar sahneye çıktı. Osimhen, attığı 2. kafa golüyle Galatasaray'ı tekrardan 2-1 öne geçirdi. 84. dakikada topla buluşan Michy Batshuayi, topu ağlara gönderdi. Galatasaray, skoru 3-1'e getirdi. Maç devam ederken 90+3'de Samsunspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Benasser golü attı. Maç 3-2'lik skorla sona erdi. Sarı kırmızılı ekip evinde Samsunspor'u 3-2 mağlup etti.