Galatasaray evini korudu, rekorunu koruyamadı

Okan Buruk yönetiminde Galatasaray Süper Lig'de rekor üstüne rekor kırdı. Geçen sezon yaptıkları maçlarda tek yenilgiyi 29 Mart'ta Beşiktaş deplasmanında 2-1 ile alan sarı kırmızılılar o günden bu yana Süper Lig'de çıktığı 15 karşılamayı da kazandı.

Bu sezon yedide yedi yapan Cim Bom'un bu muhteşem serisini yine Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş bitirdi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisine damga vuran kırmızı kart pozisyonları

İlk yarıda Tammy Abraham'ın golüyle öne geçen siyah beyazlılar rakipte Davinson Sanhez'in atılmasıyla büyük avantaj yakaladı. İkinci yarıda Galatasaray İlkay Gündoğan ile eşitliği sağlarken karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray'ın Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

15 MAÇ SONRA İLK KEZ GERİYE DÜŞTÜLER

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 15 maç aradan sonra ilk kez skor olarak geri düştü.

Ligde son olarak geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde 1-0 geri düşen Galatasaray, sonrasındaki 15 müsabakada sadece 4 gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte gol yediği 4 müsabakanın hiçbirinde skor üstünlüğünü rakibine vermedi.

Beşiktaş yenilgisinden sonra Galatasaray'ın aldığı sonuçlar şöyle:

2024-25 SEZONU

Beşiktaş - Galatasaray 2-1

Samsunspor - Galatasaray 0-2

Galatasaray - Bodrumspor 2-0

Eyüpspor - Galatasaray 1-5

Galatasaray - Sivasspor 4-1

Trabzonspor - Galatasaray 0-2

Galatasaray - Kayserispor 3-0

Göztepe - Galatasaray 0-2

Galatasaray - Başakşehir 2-0

2025-26 SEZONU

Gaziantep FK - Galatasaray 0-3

Galatasaray - Karagümrük 3-0

Kayserispor - Galatasaray 0-4

Galatasaray - Rizespor 3-1

Eyüpspor - Galatasaray 0-2

Galatasaray - Konyaspor 3-1

Alanyaspor - Galatasaray 0-1

Galatasaray - Beşiktaş 1-1

GALATASARAY EVİNİ KORUDU

Galibiyet serisi biten Galatasaray'ın sonuca sevindiği tek nokta RAMS Park'taki yenilmezlik serisini sürdürmek oldu.

Kendi sahasında son yenilgisini, 27 Ağustos 2024'te Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre takımı Young Boys'a 1-0 ile alan sarı kırmızılıların serisi 29 maça çıktı.

Bu süreç içinde Cim Bom, Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Türkiye Kupası'nda 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 29 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

