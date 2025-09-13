Galatasaray, Eyüpspor karşısında

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Eyüpspor - Galatasaray maçını hakem Batuhan Kolak yönetiyor.
Galatasaray'da yeni transferler Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan ilk 11'de yer alırken Singo ise yedekler arasında yer aldı.
KARŞILAŞMADAN ÖNEMLİ ANLAR
1.dakika maç başladı
4.dakikada Eren'in pasında Sane müsait pozisyonda topu auta gönderdi.
9.dakikada İlkay'ın uzaktan şutu auta çıktı.
23.dakikada Sane'nin pasında İlkay'ın vuruşu üsten dışarı gitti.
25.dakikada Serdar Gürler'in şutu farklı şekilde auta çıktı.
45.dakikada Torreira'nın uzaktan şutunu kaleci Felipe çıkardı.
48.dakikada Icardi ile paslaşan Yunus'un aşırtma vuruşu dışarı çıktı.
53.dakikada Robin Yalçın'ın attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.
64.dakikada Icardi'nin ortasına Barış Alper'in kafa vuruşunu kaleci Felipe kurtardı.
68.dakikada Barış Alper'in vuruşu üst direkten oyuna geri döndü.
73.dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında Icardi skoru 1-0 yaptı.