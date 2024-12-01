Galatasaray - Eyüpspor maçının yankıları büyüyor. Verilen hakem kararları tartışma konusu oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray - Eyüpspor maçının yankıları büyüyor. Verilen hakem kararları tartışma konusu oldu!

Galatasaray ligin 14. haftasında evinde Eyüpspor'u konuk etti. Nefes kesen maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maç bitiminde hakemin iki taraf lehine de verdiği pozisyonlar tartışma konusu oldu.

Galatasaray Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında evinde Eyüpspor'u konuk etti. Heyecanlı geçen maçta iki takım da birer puan kazandı. Galatasaray evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonuçlandı ancak yankıları büyük oldu. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Erkan Engin’e verdiği kararlardan ötürü sosyal medyadan büyük tepki geldi.

HAKEMİN POZİSYONLARA VERDİĞİ KARARLAR "YİNE" TARTIŞILDI

Maç devam ederken ceza sahasında topla buluşan Osimhen yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu devam ettirirken, daha sonra ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz yerde kaldı. Galatasaray yedek kulübesi yaşanan pozisyonlar sonrası yan hakeme tepki gösterirken, pozisyona devam kararı geldi.

galatasaray19.jpeg

baris-alper-5.jpeg

Yaşanan bir başka pozisyon sonrası yere düşen Galatasaray’ın stoperi Davinson Sanchez’in Mame Thiam’a attığı tekme de tartışma konusu oldu. Pozisyona kırmızı kart tepkileri geldi.

davinson-6.jpeg

Öte yandan yine Davinson Sanchez’in bir pozisyonda Mame Thiam’ın ayağına bastığı görülüyor. O pozisyona da kart beklenirken, maçın hakemi Sanchez'e kart göstermedi.

davinson7.jpeg

Son Haberler
MasterChef'de elenen yarışmacı belli oldu! Hayranları şokta
MasterChef'de elenen yarışmacı belli oldu! Hayranları şokta
Kilis 79 olarak kalsın…
Kilis 79 olarak kalsın…
Büyük Türkiye’nin 30 Euro hesabı!
Büyük Türkiye’nin 30 Euro hesabı!
Erdoğan ve Bahçeli’ye meydan okundu
Erdoğan ve Bahçeli’ye meydan okundu
‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ ne kadar izlendi?
‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ ne kadar izlendi?