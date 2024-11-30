Galatasaray, Eyüpspor’a karşı rotasyona gidecek. İşte 11’de beklenen isimler

Galatasaray, Süper Lig’de Eyüpspor ile karşılaşacak. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan sarı kırmızılıların, Eyüpspor maçında rotasyona gitmesi bekleniyor.

Teknik Direktör Okan Buruk’un özellikle Mertens, Yunus Akgün, Torreira gibi yorgun olan isimleri dinlendirmeyi düşündüğü bildirildi. Buruk'un Osimhen konususunda ise yine tereddütte olunduğu kaydedildi.



Eyüpspor karşısında, AZ Alkmaar maçında özellikle Metehan'ın oyuna girmesinden sonra savunmanın toparlanması nedeniyle Okan Buruk'un genç futbolcuya da 11'de yer vereceği ve yine üçlü formasyonu tercih edeceği öğrenildi.



Galatasaray'da ayrıca Sallai, Berkan, Ziyech gibi isimlerin ise Eyüpspor karşında değerlendirileceği belirtildi.