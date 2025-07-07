Galatasaray ezeli rakipten oyuncu aldı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic, son olarak Anadolu Efes'te forma giyen oyun kurucu Rıdvan Öncel ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Basketbol Süper Ligi’nin tecrübeli oyun kurucularından, Rıdvan Öncel, 2025/26 sezonunda yeniden Galatasaray MCT Technic forması giyecek!

Banvit altyapısında başlayan kariyerine, Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef, Darüşşafaka, EuroCup finali oynadığı Türk Telekom’a ve son olarak Anadolu Efes ile Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde devam eden Rıdvan, artık yeniden sarı kırmızı renkler için ter dökecek. Tecrübeli oyun kurucumuza Galatasaray Ailesi’ne bir kez daha hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz."

Öncel geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmış, 4 sayı 1,5 asist ortalaması yakalamıştı.