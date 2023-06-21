Galatasaray Fabio Silva için devlerle kapışıyor

Galatasaray, geçen sezon kiralık olarak PSV Eindhoven formasını terleten Fabio Silva ile ilgileniyor.

Galatasaray Fabio Silva için devlerle kapışıyor

Editör: Ufuk Cingöz

Geçen sezon Wolverhampton'dan kiralık olarak PSV Eindhoven forması giyen Fabio Silva, Galatasaray'ın gündemine geldi.

İngiliz basınından Express and Star'da geçen habere göre; oyuncuya İtalyan ve İspanyol ekipleri de talip olurken, şimdi de Galatasaray devreye girdi.

TAKIMLAR YARIŞ İÇİNCE
Galatasaray'ın yanı sıra, Sevilla, Roma ve Milan'ın da 20 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için yarıştığı kaydedildi.

PERFORMANSI
Yıldız oyuncu Fabio Silva, Ocak ayında transfer olduğu PSV Eindhoven takımında toplamda 19 karşılaşmaya çıktı. Portekizli yıldız isim bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asistlik performans göstermeyi başardı.

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