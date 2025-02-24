Galatasaray - Fenerbahçe 0 - 0

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta kozlarını paylaşıyor. Maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Lider Galatasaray, 63 puanla zirvedeki yerini korurken, 57 puanla ikinci sırada Fenerbahçe yer alıyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Maçın 5. dakikasında Galatasaray defansından dönen topta En-Nesyri'nin şutu auta gitti.
Maçın 6.dakikasında Sallai'nin ortasına Osimhen'in kafası dışarı gitti.
Maçın 14.dakikasında Oğuz Aydın'ın attığı golün öncesinde Muslera'ya Szymanski'nin yaptığı hareketi haken Vincic faul olarak çaldı.
Maçın 33.dakikasında Yusuf ve Skriniar'ın Osimhen'le olan pozisyonuna Galatasaray penaltı itirazı yaparken hakem Vincic devam dedi.
Maçın 40.dakikasında En-Nesyri'nin kafa vuruşu auta gitti.
Maçın 48.dakikasında Barış Alper'in ortasına kaleci İrfan Can son anda dokundu.
Maçın 62.dakikasında Abdülkerim'in kısa pasında topu kapan Fred'in çaprazdan vuruşunda top auta gitti.
Maçın 65.dakikasında Oğuz'un aşırtma vuruşunu Muslera son anda kornere gönderdi.