Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelenebilir

Bu sezon Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapan temsilcilerimiz, bu hafta arasında kritik maçlara çıkacak.

Ülke puanı için de önem taşıyan maçlar öncesi TFF flaş bir adım attı. Sabah'ın haberine göre TFF, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'a lig maçlarını erteleyebileceklerine dair yazı gönderdi.

Federasyonun attığı yazıda kulüplerin bu konudaki fikri soruldu. Haber detayında Beşiktaş'ın ertelemeye sıcak baktığı bilgisi verildi. Temsilcilerimizden onay çıkması durumunda karar uygulanacak.

RAKİPLERİN MAÇLARI ERTELENDİ



Hollanda'da Fenerbahçe'nin rakibi Twente, Belçika'da ise Adana Demirspor'un rakibi Genk'in lig maçları bu hafta ertelendi.