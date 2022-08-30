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Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:08
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 11:14
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Dört büyükler Zafer Bayramı'nı kutladı
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Beşiktaş Kulübünün mesajında, "Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir! 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, "100 yıl önce yanan hürriyet ateşinin gururu, ilelebet göğsümüzde… 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun! Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız için kadınıyla erkeğiyle canını ortaya koyan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise "Kurtuluş Savaşı'nın mutlak zaferi için işgalcilere Dumlupınar'da son ve kesin darbeyi vuran, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, bir milletin kaderini değiştirdiği Büyük Taarruz 100 yaşında. Tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Trabzonspor yayınladığı mesajda ''Büyük Taarruz'un 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!'' denildi.

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