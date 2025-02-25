Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa’da manşetlerde: 2 ayrıntı öne çıktı

Süper Lig’de haftalardır beklenen derbi dün akşam sahne aldı. Şampiyonluk yarışı için kilit önemdeki maçta iki takım golsüz berabere kaldı. İki takımın da hücumda etkisiz kaldığı maç sonrası Galatasaray 6 puanlık avantajını korurken ikili averajda da üstünlüğünü sağlamlaştırdı.

Haftalarca konuşulan ancak futbol olarak beklentilerin çok altında kalan derbi maçı Avrupa basınında da geniş yer buldu. Dış basındaki yankılarda özellikle iki ayrıntı ön plana çıktı.

İngiliz, İspanyol, Fransız ve İtalyan basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe taraftarlarının statta attığı meşaleler ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun açıklaması sonrası Galatasaray’ın ırkçılık tepkisi ve suç duyurusu ön plana çıkarıldı.

Söz konusu haberlerde maçta görevli 30 bin polise rağmen statta meşale atılmasına dikkat çekildi.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho hakkında ‘ırkçı yorumlar’ yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı ‘Flaş gelişme’ olarak aktarıldı.

İşte dış basında çıkan haberlerden bazıları: