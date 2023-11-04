Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay

Filenin derbisinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede tribündeki bir görüntü dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelede Galatasaraylı taraftarlar takımlarını desteklerken aynı tribünde Fenerbahçe formasıyla oturan bir Sarı - Lacivertli seyirci kameralara takıldı.

İlk seti Fenerbahçe'nin 26-24 kazandığı maçta Galatasaray durumu 1-1'e getirmesine karşın Sarı Lacivertliler salonda 3-1 galip ayrılarak ezeli rakibini mağlup etmeyi başardı.

ekran-goruntusu-2023-11-04-133559.png

whatsapp-image-2023-11-04-at-13-32-45.jpeg

whatsapp-image-2023-11-04-at-13-28-42.jpeg

İŞTE HAFTANIN MAÇLARI:

Vodafone Sultanlar Ligi

Cumartesi

13.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

13.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor-PTT (Bursa Cengiz Göllü)

17.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Beşiktaş Ayos-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

18.00 Kuzeyboru-Çukurova Belediyespor (Aksaray)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (Antalya Süleyman Evcilmen)

İlgili Haberler
Szymanski'ye, Napoli'den kanca. Ocak ayında transfer teklifi yapılacak
Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
Son Haberler
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 488'e yükseldi Dünya
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 9 bin 488'e yükseldi
Final maçı öncesi rakip taraftarlara pusu kurdular. Ortalık savaş alanına döndü. Polis ateş açtı Spor
Final maçı öncesi rakip taraftarlara pusu kurdular. Ortalık savaş alanına döndü. Polis ateş açtı
Szymanski'ye, Napoli'den kanca. Ocak ayında transfer teklifi yapılacak Spor
Szymanski'ye, Napoli'den kanca. Ocak ayında transfer teklifi yapılacak
Karamanlı Jonh Wick'ten pazar alışverişi videosu Video
Karamanlı Jonh Wick'ten pazar alışverişi videosu
Dünyada 100 bin kişiden sadece 3'ünde görülüyor. 66 yaşındaki çiftçi ölümcül hastalıktan böyle kurtuldu Sağlık
Dünyada 100 bin kişiden sadece 3'ünde görülüyor. 66 yaşındaki çiftçi ölümcül hastalıktan böyle kurtuldu
Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi Gündem
Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi
Motorlu genç yoldan geçen kadını taciz etti. Bahanesi pes dedirtti! Video
Motorlu genç yoldan geçen kadını taciz etti. Bahanesi pes dedirtti!