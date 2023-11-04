Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki mücadelede Galatasaraylı taraftarlar takımlarını desteklerken aynı tribünde Fenerbahçe formasıyla oturan bir Sarı - Lacivertli seyirci kameralara takıldı.
İlk seti Fenerbahçe'nin 26-24 kazandığı maçta Galatasaray durumu 1-1'e getirmesine karşın Sarı Lacivertliler salonda 3-1 galip ayrılarak ezeli rakibini mağlup etmeyi başardı.
İŞTE HAFTANIN MAÇLARI:
Vodafone Sultanlar Ligi
Cumartesi
13.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
13.00 Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-PTT (Bursa Cengiz Göllü)
17.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Beşiktaş Ayos-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
18.00 Kuzeyboru-Çukurova Belediyespor (Aksaray)
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Türk Hava Yolları (Antalya Süleyman Evcilmen)