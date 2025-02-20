Galatasaray Fenerbahçe derbisine Aleksander Ceferin'i davet etti

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Galatasaray Fenerbahçe derbisine Aleksander Ceferin'i davet etti

Sarı kırmızılılar Fenerbahçe maçı için UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i RAMS Park'a davet etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı. Derbiye yabancı hakem atanması sebebiyle Galatasaray Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

GALATASARAY CEFERİN'İ DERBİYE ÇAĞIRDI

Galatasaray ayrıca derbiye Sloven hakemi atayan UEFA Başkanı Ceferin’e davet mektubu gönderdi. Mektupta ‘Yaşananlara ’şahitlik’ etmeniz için sizi derbiye davet ediyoruz’ ifadeleri yer aldı. Ceferin’in bu imalı davete yanıtı merak konusu oldu.

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