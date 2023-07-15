Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyen Ümit Özat çılgına döndü

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe maçını izlerken adeta sinir krizi geçirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izleyen Ümit Özat çılgına döndü

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmişti.

Sarı Kırmızılılar, maçı Zaniolo (2) ve Icardi'nin golüyle maçı kazanmıştı.

O maçı ekran başında izleyenlerden birisi de Sarı Lacivertli takımın eski kaptanı Ümit Özat'tı.

Özat, maçta teknik direktör Jorge Jesus'un Luan Peres'in sol bek oynamasına isyan etti.

Eski futbolcu "Peres'ten sol bek olur mu abi? 2 metrelik adamdan sol bek olur mu? Madem Luan Peres'i sol bekte oynatacaksın. Neden Oosterwolde'yi aldın?" diyerek isyan etti.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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