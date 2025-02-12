Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? İşte kulislerde konuşulan tüm isimler

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Dev maç öncesi Süper Lig’deki hakem tartışmaları nedeniyle gerginlik artmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşananlar gerginliğin daha fazla artmasına neden oldu.

Süper Lig’deki hakem tartışması nedeniyle derbiyi yabancı hakemin yönetmesi ihtimali de gündeme geldi. Ancak TFF’den hakem konusunda net bir karar çıkmadı.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde derbiyi yönetebilecek olası hakemler yer aldı. Kulislerden gelen bilgilere göre adaylar arasında yerli ve yabancı isimler bulunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı için yerli orta hakem kararı çıkması halinde TFF'nin dev maça bu kez tecrübeli isim atamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda favori aday Halil Umut Meler. İkinci aday olarak ise Atilla Karaoğlan'ın göze çarptığı haber detayında yer aldı.

Yabancı hakem kararı çıkması durumunda ise favori Szymon Marciniak. Polonyalı hakem geçtiğimiz günlerde yaptığı verdiği röportajda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetmekten mutluluk duyacağını ifade etmişti.

TFF Danışmanı Vitor Melo Pereira'nın etkisiyle Portekizli bir hakemin de derbiye atanabileceği belirtildi. Artur Soares Dias başta olmak üzere başka bir Portekizli hakemin de dev maçta görev alabileceği vurgulandı.

Diğer olasılık olarak da İskandinav ülkelerinin FIFA elit kategorideki hakemleri. Bu durumdaki adaylar ise Norveçli Espen Eskas ve İsveçli Tess Olofsson.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iyi ilişkilerinin olduğu UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in ülkesi Slovenya'nın bir numaralı hakemi Slavko Vincic de bir diğer aday olarak dikkat çekiyor.