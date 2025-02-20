Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözülmesi için kritik önemdeki maçta pazartesi akşamı Galatasaray kendi evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Günlerce süren tartışmalar sonrası açıklama yapan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dev derbide yabancı hakemin maçı yöneteceğini söylemişti.

Bir süredir çıkan iddialar sonrası MHK kritik maçın hakemini duyurdu. Buna göre derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılığını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

GALATASARAY İTİRAZ ETMİŞTİ

TFF’nin hakem açıklaması öncesinde Galatasaray’dan kritik bir hamle gelmişti. Sarı kırmızılılar Vincic’i istemediklerini sözlü olarak beyan etti. Ancak TFF bu başvuruyu reddetti.

DEV MAÇLARI YÖNETTİ

Derbiyi yönetecek hakem Vincic daha önce dev maçları yönetti. Sloven hakem son olarak geçen sezon Real Madrid’in Borussia Dortmund’u mağlup ederek kupayı kazandığı Şampiyonlar Ligi finalini yönetti. Vincic ayrıca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde de kritik maçlarda düdük çaldı.

EURO 2020'de de yer alan hakemler arasında yer alan Slavko Vincic, grup aşamasında İspanya - İsveç ve İsviçre - Türkiye maçlarını yönetti. Ayrıca İtalya - Belçika çeyrek finalinde de görev aldı.

Vincic ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yunanistan'da da kritik maçlarda düdük çaldı.

İşte Vincic'in bu sezon yönettiği maçlarda çıkarttığı kart sayısı:

ADI SKANDALA KARIŞTI

Vincic 30 Mayıs 2020'de, Bosna-Hersek'teki bir fuhuş ve uyuşturucu şebekesine yönelik polis soruşturması kapsamında yanlışlıkla tutuklandı, ancak kısa süre sonra aklandı.