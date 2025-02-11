Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 24 Şubat Pazartesi 20.00'de oynanacağını açıkladı.

Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihi ve saati belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 24 Şubat Pazartesi 20.00'de oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.

Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır.

1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir.

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