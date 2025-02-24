Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de bu akşam oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu. Kritik maçta VAR sisteminin başında Sloven hakem yer alacak.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesindeki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.

Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide VAR'da Sloven hakem Alen Borosak yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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