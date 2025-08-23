Galatasaray Fenerbahçe için harekete geçti!

Galatasaray Kulübü, NEOM'a transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken bir önlem kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, transferin gerçekleşmesi halinde Suudi ekibi ile yapacağı sözleşmeye sürpriz bir madde ekletmeyi planlıyor.

Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euroya Benfica'ya satan Galatasaray, sözleşmeye milli oyuncunun Türkiye'ye dönüşüyle ilgili özel madde koydurmadı. Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi. Bu gelişme, sarı-kırmızılı kulübün bundan sonra yapacağı oyuncu satışlarının tamamında yol haritası olacak uygulamayı da beraberinde getirdi.

GALATASARAY'DAN BARIŞ ALPER YILMAZ'IN NEOM TRANSFERİNE 'FENERBAHÇE' ÖNLEMİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi NEOM'un 40 milyon euroyu gözden çıkardığı Barış Alper Yılmaz, Premier Lig kulüplerinin takip ettiği Gabriel Sara ve Avrupa'da piyasası olan Yunus Akgün gibi isimlere Fenerbahçe kapısı kapatılacak.

"TÜRKİYE'DE GALATASAY'DAN BAŞKA TAKIMDA OYNAYAMAZ"

Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki dönemde yıldız oyuncularını sattığı kulüplere "Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynayamaz'' şartını kabul ettirecek. Yönetim, Victor Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katarken Napoli'nin direttiği ilk 2 yıl için geçerli "İtalya'ya satılamaz" maddesini onaylayarak transferi gerçekleştirmişti.

