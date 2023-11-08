Galatasaray Fenerbahçe ittifakı TFF’yi köşeye sıkıştırdı. Yarın belli olacak

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın divan kurulu toplantılarında Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması kararlaştırılırken gözler TFF’den gelecek yanıta çevrildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Fenerbahçe ittifakı TFF’yi köşeye sıkıştırdı. Yarın belli olacak

Süper Kupa finalinin nerede oynanacağındaki belirsizlik sürerken Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye ısrarından vazgeçmiyor.

Dün bir basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili açıklama yapmazken gözler TFF’nin yarın yayınlayacağı bildiriye çevrildi.

TFF EN SON ARABİSTAN DEDİ AMA…

TFF'den konuyla ilgili yapılan son açıklamada ''2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır.'' ifadelerine yer verilmişti.

Ancak TFF’nin bu açıklamasından sonra Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri gerçekleştirilen divan kurulu toplantılarından Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması yönündeki ısrarını sürdürdü.

120 MİLYON DOLAR

Büyükekşi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan ile görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollar ile 5 yıllık anlaşma yapmış.

Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday oldu. Yüzde 90 da alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Biz Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik. Aynı durum...

Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, 'Gelin biz de yapın' diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak.

İlgili Haberler
Hakem atamalarını kulüpler yapacak. TFF Başkanı canlı yayında açıkladı
TFF ile Beşiktaş arasında basın toplantısı savaşları. Çebi'nin toplantı kararı sonrası Büyükekşi de toplantıyı alelacele aynı saate aldı
Ali Koç ve Dursun Özbek TFF binası önünde birbirine girdi
Sinan Engin TFF'de yapılacak operasyonu açıkladı: Görevden alınacak
Sinan Engin TFF'de yapılacak operasyonu açıkladı: Görevden alınacak
TFF'den geleceğin yıldız kızları projesi
TFF'den geleceğin yıldız kızları projesi
TFF'ye FIFA şoku! Önce Trabzonspor şimdi Fenerbahçe
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki: Türkiye Fiyasko Federasyonu
Türk halkının sevdasını satan TFF'ye 2 bin yıllık ders! Sedat Kaya yazdı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı Spor
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kadrosu açıklandı. Sürpriz Cengiz Ünder kararı
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı Gündem
Bahar Candan ve Nihal Candan da milleti soymuş. Dolandırma yöntemleri ağızları açık bıraktı
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Aklına koymak deyiminin anlamı nedir?
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Magazin
Üç Kız Kardeş 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Kubilay Aka Fenerbahçe filmi Zaferin Rengi için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini açıkladı Sağlık
Kubilay Aka Fenerbahçe filmi Zaferin Rengi için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini açıkladı
Arnavutköy’de inşaatta iş kazası: 1 işçi yaralandı Gündem
Arnavutköy’de inşaatta iş kazası: 1 işçi yaralandı
Kendilerini jandarma ve polis görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar jandarmadan kaçamadı Gündem
Kendilerini jandarma ve polis görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar jandarmadan kaçamadı