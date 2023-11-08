Galatasaray Fenerbahçe ittifakı TFF’yi köşeye sıkıştırdı. Yarın belli olacak

Süper Kupa finalinin nerede oynanacağındaki belirsizlik sürerken Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye ısrarından vazgeçmiyor.

Dün bir basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili açıklama yapmazken gözler TFF’nin yarın yayınlayacağı bildiriye çevrildi.

TFF EN SON ARABİSTAN DEDİ AMA…

TFF'den konuyla ilgili yapılan son açıklamada ''2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır.'' ifadelerine yer verilmişti.

Ancak TFF’nin bu açıklamasından sonra Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri gerçekleştirilen divan kurulu toplantılarından Süper Kupa Finali'nin Türkiye'de oynanması yönündeki ısrarını sürdürdü.

120 MİLYON DOLAR

Büyükekşi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Süper Kupa maçı neden Suudi Arabistan'da oynanacak' diyorlar. Biz önce kulüplerimizle konuştuk, istiyoruz dediler. Biz de bunun üzerine Suudi Arabistan ile görüşmelere başladık. Şu anda Suudi Arabistan'da maç yapmak sadece ekonomik değil imaj olarak da çok değerli. Neymar, Ronaldo ve birçok dünya yıldızı Suudi Arabistan'da oynuyor. Suudi Arabistan, İtalyanlar ve İspanyollar ile 5 yıllık anlaşma yapmış.

Hakemimiz Halil Umut Meler de Suudi Arabistan'da maç yönetti. Suudi Arabistan 2034 FIFA Dünya Kupası'na aday oldu. Yüzde 90 da alacaklar. Biz de desteğimizi açıkladık. Biz Süper Kupa'yı Almanya'da yapmak istedik. Almanya, güvenlik gerekçesiyle iki Türk takımının maç yapmasına izin vermedi. İngiltere'de yapalım dedik. Aynı durum...

Hiçbir Avrupa ülkesi izin vermiyor. Azerbaycan, 'Gelin biz de yapın' diyor ancak orada da para yok. Suudi Arabistan 120 milyon dolar gibi paralar ödeyerek dünya yıldızlarını ülkesine transfer ediyor. Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da düzenlememiz Türk futbolunun marka değeri için faydalı olacak.