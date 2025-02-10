Galatasaray-Fenerbahçe kavgası can aldı! Büfe sahibi cinayete kurban gitti

Düzenleme: Kaynak: Düzce Son Haber
Galatasaray-Fenerbahçe kavgası can aldı! Büfe sahibi cinayete kurban gitti

Düzce'de bir büfede çıkan futbol tartışmasında kan aktı. Galatasaraylı H. M., tartıştığı Fenerbahçeli büfe sahibi Emrullah Ç.'yi silahla vurdu. Vuran şahıs kaçmasına rağmen kısa sürede yakalanırken ağır yaralanan Emrullah Ç. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Düzce'nin Çoban mevkiinde bulunan büfede meydana geldi.

Tekel büfesi işletmecisi Emrullah Ç. ile büfeye gelen müşteri Hakan Metek arasında futbol nedeniyle tartışma çıktı.

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EVİNE GİDEREK TABANCASINI ALDI

Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Emrullah Ç., yine fanatik Galatasaray taraftarı olan H. M. ile atışmaya başladı. Alkolün etkisinde olan H. M. evine giderek tabancasını aldı. Daha sonra büfeye döndü ve Emrullah Ç’ye ateş etti.

BÜFE SAHİBİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Ağır yaralanan büfe sahibi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer yandan olay yerinden kaçan H. M. ise polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tekel büfesi sahibinin cenazesi, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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