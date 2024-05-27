Galatasaray Fenerbahçe kavgasına Trabzonspor girdi

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Galatasaray Fenerbahçe kavgasına Trabzonspor girdi

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yaptığı göndermeye olay bir yanıt geldi.

Galatasaray'ın şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'ye kupanın sapını yolladığı paylaşıma Sarı Lacivertlilerden yanıt gecikmedi.

Sarı Lacivertliler "Kargonuz teslim edilemedi" notuyla Galatasaray'a yanıt verdi.

Paylaşımda "Bizde harama yer yok" ifadeleriyle "kargonuz teslim alamadı" mesajı dikkat çekti.

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Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Galatasaray için yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Bordo mavili takım, Fenerbahçe'nin "Bizde harama yer yok" paylaşımını alıntılayarak, "Çünkü sizde haram çok" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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