Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dev derbiye artık saatler kaldı. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'leri…

Trendyol Süper Lig'inde Galatasaray, Rams Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligin zirvesini doğrudan ilgilendiren mücadele, birçok kişi için ligin erken finali olarak görülüyor.

Galatasaray, namağlup ligde yoluna devam ederken, Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da hedef, bu maçı kazanıp puan farkını açmakken, Fenerbahçe'de ise hedef, puan farkını 3'e düşürebilmek.

İşte, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi muhtemel 11'ler:

GALATASARAY: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic; Tadic; Dzeko, En Nesyri

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