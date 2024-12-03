Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar ve kişilerle ilgili raporları açıkladı. Sevk edilenler ve nedenler şu şekilde:

Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş : Çirkin ve kötü tezahürat

, ve : Çirkin ve kötü tezahürat Galatasaray ve Beşiktaş : Saha olayları

ve : Saha olayları Hatayspor : 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

: 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü idarecisi Emrah Tok : Sportmenliğe aykırı hareketler

Teknik Direktörü ve Kulübü idarecisi : Sportmenliğe aykırı hareketler Eyüpspor Kulübü görevlisi Muhammet Karaoğlu: Talimatlara aykırı hareket