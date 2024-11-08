Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın tur atlama ihtimalleri belli oldu

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın tur atlama ihtimalleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Türk takımlarının bir üst tura çıkma ihtimalleri hesaplandı. Yapılan hesaplamaya göre Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın 24 takım içinde yer alma olasılığı yüksek görülürken, ilk 8 için ise en yüksek olasılık Galatasaray için hesaplandı.

Bu sezon yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım yer alıyor. Ligde ilk 8 sırada yer alan kulüpler doğrudan tur atlayacak. 9 ile 24. sıra arasında kalanlar ise play-off turu oynayacak.

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, turnuvadaki 36 takımın ilk 8 ve ilk 24'te yer alma ihtimalleri üzerine bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bir üst tura yükselme ihtimalleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi üzerine yapılan çalışmada bir üst tura çıkma ihtimali en yüksek takım Lazio oldu. İtalyan ekibinin ilk 8’de bir üst tura çıkma ihtimali yüzde 98 olarak görülürken, 24 takımın içinde yer alma ihtimali ise yüzde 100 olarak hesaplandı. Lazio’yu Athletic Bilbao, Ajax ve Tottenham izledi.

Yapılan çalışmaya göre Türk takımları içinde bir üst tura çıkma ihtimali en yüksek takım Galatasaray oldu. Sarı kırmızılıların lig aşamasını ilk 8’de bitirme ihtimali yüzde 75 olarak görülürken 24 takım içinde yer alma ihtimali ise yüzde 99.95 olarak hesaplandı.

Fenerbahçe’nin ilk 8’e girerek bir üst tura çıkma ihtimali yüzde 8 olarak hesaplanırken 24 takım içinde yer alma olasılığı ise yüzde 66 olarak görüldü.

Beşiktaş’ın ise UEFA Avrupa Ligi’nde ilk aşamayı ilk 8’de bitirme ihtimali yüzde 5 olarak tahmin edilirken 24 takım içinde yer alma olasılığı ise yüzde 66 olarak ön görüldü.

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