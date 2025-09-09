Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra bir kara haber de Beşiktaş'a

Milli ara 3 büyük takıma adeta kabus oldu. Nijerya Milli Takımı'nda görev yapan Süper Lig'in yıldız oyuncuları üst üste sakatlandı.

GALATASARAY'DA OSIMHEN SAKATLANDI

Osimhen'in önceki maçta yaşadığı sakatlık sonrası Galatasaray büyük bir korku yaşamıştı. Neyse ki golcü oyuncunun sakatlık durumunun çok ciddi olmadığı ortaya çıktı.

ŞİMDİ DE BEŞİKTAŞ'A NDIDI ŞOKU

Şimdi ise Beşiktaş benzer bir senaryoyla karşı karşıya kaldı. Nijerya'nın Güney Afrika ile deplasmanda oynadığı Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında yeni transfer Ndidi, 68'inci dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.. Ndidi'nin yaşadığı bu sakatlık, siyah beyazlı camiada tedirginlik yarattı.

FENERBAHÇE EDSON ALVAREZ'DEN MAHRUM KALACAK

Fenerbahçe'nin de Meksikalı yıldızı Edson Alvarez'in Japonya maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.