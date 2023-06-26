Galatasaray Fenerbahçe'den transfer yaptı

Galatasaray Nef, İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Fenerbahçe'den transfer yaptı

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son olarak Fenerbahçe Beko forması giyen oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı ekibin, İsmet ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray Nef, 2023-2024 sezonu kadro yapılanması kapsamında ikinci transferini 1,91 metre boyundaki oyun kurucu İsmet Akpınar'ı kadrosuna dahil ederek gerçekleştirdi. Galatasaray Nef ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan yeni transferimiz İsmet Akpınar'a Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, sarı kırmızılı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip Anadolu Efes'ten Buğrahan Tuncer'i kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştirmişti.
(AA)

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