Efeler Ligi'nde üst sıraları hedefleyen iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray 6.hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda sarı lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan karşılaşma ilk andan itibaren büyük çekişmeye sahne oldu.

İlk seti 25-22 alan Fenerbahçe ikinci seti aynı skorla kaybetti. Üçüncü sette üstün olan Galatasaray'dı. Setten 25-21 galip ayrılan sarı kırmızılılar setlerde 2-1 öne geçti. 4. sete Fenerbahçe hızlı başladı. Farkı açan sarı lacivertliler 25-17 ile maçı karar setine taşıdı. Son sette müthiş bir mücadele vardı. İki takımın da maç sayısı kullandığı karşılaşmadan galip ayrılan 18-16'lık set; 3-2'lik maç skoruyla Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar böylece 6. maçında 5. galibiyetini alarak zirve yarışını sürdürdü. Fenerbahçe ise 6. haftada 3. kez sahadan yenik ayrıldı.