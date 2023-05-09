Galatasaray Fenerbahçe'ye fark attı. Üçüncü Beşiktaş oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon oynadığı futbol ve kazandığı maçlarla rakiplerinin önünde uzun süredir liderliğini devam ettiriyor. Sarı-Kırmızılı takım son olarak Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek son 5 haftaya girilirken puan farkını 5'e çıkarttı ve büyük avantajını sürdürdü. Bu liderlik sadece Süper Lig ile sınırlı kalmadı. Galatasaray, sosyal medyada da ezeli rakiplerinin önüne geçti.

SOSYAL MEDYADA TARİHE GEÇTİ

Lig'de lider konumda olan Galatasaray, bu sezon sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Sarı-Kırmızılı takım Twitter'da 13 milyon takipçiye ulaşan ilk ve tek Türk kulübü oldu. Twitter'da Fenerbahçe'nin 10.7 milyon, Beşiktaş 5.4 milyon ve Trabzonspor ise 2 milyon takipçisi bulunuyor.