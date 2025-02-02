Galatasaray Fenerbahçe'ye tepki "Hırsızlar! Sahada rakibin emeğini çaldı"

Süper Lig'in 22'nci haftasında, Fenerbahçe kendi sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray sosyal medya hesabından çok sert bir paylaşımda bulundu. İşte sarı kırmızılı kulübün Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı için yaptıkları paylaşım.

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

"Bu akşam Türk futboluna getirmek istedikleri yeni düzeni gördük! Ağızlarından hakkı hukuku hiçbir zaman düşürmeyen ama kazanmak için gerek geçmişte gerekse bugün, her türlü yola başvurmaktan çekinmeyen bu hırsızlar, sahada rakiplerinin emeğini çalmaya devam ettiler.

Onlar için yabancı VAR, futbola adalet getirmek için değil; istedikleri ayrıcalığı sağlamak, haksız kararları vermek için var! Tüm bu rezilliği görüp, sahada yüzleri kızarmadan sevinen bu kötü insanlara, hak yiyerek şampiyon olunmayacağını bir kez daha göstereceğiz. Yabancı VAR’ınızla, MHK Başkanınızla, Federasyonunuzla, kullandığınız tüm aparatlarla bu ülke futbolundan gideceksiniz!"