Galatasaray, Fenerbahçe'yi 12. kez eledi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe’ye konuk oldu. İki takım bu müsabakayla birlikte Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde 6, final ve yarı finalde de 5’er olmak üzere 16. kez rakip oldu. Derbiden 2-1'lik skorla galip ayrılan Cimbom, bu sonuçla kupada rakibini 12. defa eledi. Eşleşmede Kanarya da 4 kez tur atlayan taraf olmuştu.

GALATASARAY 14.KEZ KAZANDI

Bu maçla birlikte iki takım kupada 27. kez kozlarını paylaştı. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda rakibine karşı üstünlüğü sürdürdü. Aslan bu sonuçla sarı-lacivertlileri kupada 14. kez mağlup etti. Türkiye Kupası'nda geride kalan maçlarda Kanarya 4 defa yenerken, 10 mücadele de berabere sona erdi.

Türkiye Kupası'nda yapılan 27 karşılaşmada Galatasaray 44 gol kaydederken, Fenerbahçe 30 golle karşılık ver